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فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط يستضيف ورشة لتأهيل السيدات للعمل

الأربعاء، 31 يناير 2018 11:23 م
فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط يستضيف ورشة لتأهيل السيدات للعمل جانب من ورشة العمل


دمياط –معتز الشربينى
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نظم اليوم  المجلس القومي للمرأة بدمياط، برئاسة الدكتورة كريمة البدرى، ورشة عمل تدريبية بمقر المجلس، لتنمية مهارات وقدرات السيدات، لتمكينهن من إقامة مشروعات صغيرة، وشارك عدد من الفتيات والسيدات بالدورة، وقدموا أفكارا عديدة تمت دراستها وتنفيذها. 

وأعلنت  عفاف جاد مسئولة الإعلام في فرع المجلس القومي بدمياط فى بيان أن الورشة تم تنظيمها مع منظمة العمل الدولية ومصنع ميثانكس لإنتاج الميثانول، كمشاركة مجتمعية، وسوف يعقب هذه الورشة، ورشة أخرى ستبدأ يوم السبت المقبل، في كفر سعد، وتستمر لمدة 4 أيام، لسيدات وفتيات يسعون للعمل، تحت عنوان " صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما" وهو تحدى للمرأة المصرية لخلق فرص عمل جديدة دون الاعتماد على دعم أو قرض، باستخدام أبسط الأشياء لإنتاج منتج جيد ورخيص ومتميز، يتعمد علي ابتكار وجهد المرأة داخل منزلها.

وضمت   ورشة  العمل أكثر من 20 فتاة، يمتلكن  مشاريع فعلية، تشمل  أتيليه للملابس، ومزارع دواجن صغيرة، وقمن بعرض أفكارهن ومشاريعهن فى إطار تبادل الخبرات .

 وفي نهاية " الورشة" تم عرض فيلم " الدوسرجية" اخراج حلمي ياسين، وهو الفيلم الذى يعرض تجربة السيدة هند الشربينى كنموذج لسيدة دمياطية ، التي تعمل في صناعة "الدوسر والفرش"

 

 


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