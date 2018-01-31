فاروس تبقى على القيمة العادلة لسهم بنك البركة عند سعر 16.50 جنيه





كتب هانى الحوتى

أبقى بنك الاستثمار فاروس، على القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر، عند سعر 16.50 جنيه للسهم، مع توصيات بزيادة الوزن النسبى، وأرجعت ذلك إلى أولا التحسن المتوقع على مستوى نشاط تمويل الشركات، حيث إنه من المتوقع تحسن المناخ الاقتصادى فى مصر ابتداءً من نهاية 2018، ليسجل 21% كنسبة نمو سنوى مركب في الفترة ما بين 2018 - 2021، وثانيا زيادة سريعة فى العائد من العمولات، يدعمها زيادة نشاط التمويل، مضيفة أن قيمة السهم كبيرة، مع توقعات بوصول نسبة العائد على حقوق الملكية إلى 27.4% فى 2018، منوهة إلى أن سهم البنك يتداول عند مضاعف ربحية مقداره 3.6 مرة، ومضاعف قيمة دفترية مقداره 0.7 مرة لعام 2018.

وأوضحت فاروس، فى مذكرة بحثية، أن الزيادة فى صافى الدخل التشغيلى لبنك البركة قابلها ارتفاعًا كبيرًا فى المخصصات المحجوزة، إذ حقق البنك خلال الربع الرابع لعام 2017، مبلغ 725 مليون جينه كصافى دخل عن العام المالى 2017 مقارنة ليرتفع 42% بالمقارنة مع 513 مليون جنيه أرباح عام 2016، على مستوى الربع الرابع، بلغ صافى الدخل 191 مليون جنيه، ليرتفع بذلك 53% على أساس سنوى، لكنه ينخفض ربعيًا بنسبة 13% على الرغم من ارتفاع الدخل التشغيلي سنويًا بنسبة 8% وربعيًا بنسبة 44%.

وأرجعت ذلك إلى أولا ارتفاع نسبة المخصصات المحجوزة 127% على أساس ربعى، بينما مخاطر التكلفة بلغت 2.6% في الربع الرابع من 2017 مقارنة مع 1.2% فى الربع الثالث، وهو أمرًا معتادًا على مستوى البنوك فى الربع الرابع من كل عام، وثانيا زيادة معدل الضريبة الفعلى إلى 34% فى الربع الرابع من 2017 مقابل 31% فى الربع الثالث 2017، من ثم، انخفض العائد على حقوق المساهمين ليسجل 30% فى هذا الربع، مقارنة مع 37.5% فى الربع الثالث.

وتابع ارتفع العائد السنوى على الأصول 70 نقطة أساسية ربعيًا ليسجل 13.9% فى الربع الرابع من 2017 بالمقارنة مع متوسط الستة أشهر الماضية البالغ نسبته 11.9%، فارتفع الدخل من التمويلات 11% ربعيا إلى 1,508 مليون جنيه، من ناحية أخرى، ارتفعت تكلفة التمويلات بصورة أصغر (+50 نقطة أساسية ربعيًا)، مما أدى إلى ارتفاع هامش صافى التمويلات ارتفاعًا طفيفًا إلى 3.9% فى الربع الرابع مقارنة مع 3.8% في الربع الثالث (أى بفارق عشر نقاط رئيسة ربعيًا).

كما ارتفع العائد من العمولات 11% ربعيًا إلى 88 مليون جنيه فى هذا الرابع، ودعم هذا النمو الزيادة الكبيرة فى صافى الرسوم والأتعاب بواقع 10%، فضلا عن زيادة الدخل من الاستثمارات بواقع 12%.د، من ثم، شكل عائد العمولات 17% من مجمل إيرادات البنك فى الربع الرابع من 2017، مثله فى ذلك مثل الوضع فى الربع الثالث.