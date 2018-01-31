ضبط 4464 هاربا من أحكام وتحصيل 285 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربية

ضبط 4464 هاربا من أحكام وتحصيل 285 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربيةالأربعاء، 31 يناير 2018 02:56 م
اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية، للقبض على الهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضمت ضباط المباحث وضباط تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع الأمن المركزى والأمن العام تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 10 هاربين من أحكام جنائية، وضبط 1589 هاربا من أحكام فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، وضبط 2823 هاربا من أحكام فى الغرامات، وضبط 42 هاربا من أحكام فى مخالفات، وبلغت إجمالى الأحكام 4464 حكما، وبلغت إجمالى المبالغ المتحصلة 285448 جنيها.
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