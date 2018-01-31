ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة توك توك بالإكراه فى الجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث الجيزة 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة توك توك من سائقه بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من سائق توك توك أفاد فيه بأن 3 عاطلين استدرجوه بحجة توصيلهم، ثم هددوه واستولوا على التوك توك الخاص به.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.