ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة توك توك بالإكراه فى الجيزة

ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة توك توك بالإكراه فى الجيزةالأربعاء، 31 يناير 2018 11:00 م
توك توك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ضبطت مباحث الجيزة 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة توك توك من سائقه بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من سائق توك توك أفاد فيه بأن 3 عاطلين استدرجوه بحجة توصيلهم، ثم هددوه واستولوا على التوك توك الخاص به.
وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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