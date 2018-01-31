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ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة توك توك بالإكراه فى الجيزة

الأربعاء، 31 يناير 2018 11:00 م
ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة توك توك بالإكراه فى الجيزة توك توك - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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ضبطت مباحث الجيزة 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة توك توك من سائقه بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من سائق توك توك أفاد فيه بأن 3 عاطلين استدرجوه بحجة توصيلهم، ثم هددوه واستولوا على التوك توك الخاص به.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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سرقة توك توك

قسم الجيزة



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