ضبط 25 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بالمنيا





المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،من ضبط أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة متهمين خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا أخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 25 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين بالإضافة إلى 191 طلقة نارية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

كما تمكنت الحملة من ضبط 54 قضية تموينية متنوعه بالتنسيق مع مباحث التموين .

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة بحوزة متهمين وتحرر عنها المحاضر اللازمة.