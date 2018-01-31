video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 فبراير 2018 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 25 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بالمنيا

الأربعاء، 31 يناير 2018 11:19 م
ضبط 25 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا


المنيا - حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،من ضبط أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة متهمين خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا أخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 25 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين بالإضافة إلى 191 طلقة نارية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 54 قضية تموينية متنوعه بالتنسيق مع مباحث التموين .
 
كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة بحوزة متهمين وتحرر عنها المحاضر اللازمة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عامل يطعن زميله بسلاح أبيض بسبب خلاف على مبلغ مالى فى المنيا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

مديرية الأمن

أسلحة نارية



لا تفوتك
"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تسلم المدارس 600 ألف استمارة ورقية لطلاب الثانوية العامة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

رغم الإغراءات القطرية.. الكونجرس الأمريكى يواجه "تميم".. مسئولون أمريكيون يطالبون الدوحة بوقف تمويل الإرهاب.. والدوحة تقدم عرض توسيع مساحة القاعدة الأمريكية لديها وإنشاء مدينة للجنود وتحمل تكاليفها

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

الزمالك يخسر النقطة 30 بعد 21 جولة بالدورى.. الأبيض يتعادل سلبيا مع إنبى بالظهور الخامس لإيهاب جلال.. نزيف مستمر للنقاط.. غضب الجماهير البيضاء.. كاسونجو يهدر هدفين.. اختفاء عنتر صفقة الشتاء..وبوكو لم يقدم جديدا

تعرف على الإيرادات القياسية لفيلم Star Wars The Last Jedi بعد 7 أسابيع

تعرف على الإيرادات القياسية لفيلم Star Wars The Last Jedi بعد 7 أسابيع

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

التحالف العربى: السعودية والإمارات مع اليمن حتى تحرير أراضيه بالكامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة