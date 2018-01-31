صور وفيديو.. محافظ القليوبية وبرلمانيون يقدمون العزاء لأسرة ضحايا حادث مستشفى بنها

صور وفيديو.. محافظ القليوبية وبرلمانيون يقدمون العزاء لأسرة ضحايا حادث مستشفى بنهاالأربعاء، 31 يناير 2018 11:18 م
محافظ القليوبية يقدم العزاء لأسرة الضحايا
القليوبية - نيفين طه
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قدم اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، واجب العزاء لأسرة ضحايا حادث سقوط أسانسير بمستشفى بنها الجامعى والذى أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة آخرين.
ورافق المحافظ عضوا مجلس النواب أحمد بدوى، وجمال كوش، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه متمنيا لذويهم أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
كان قد أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، صرف عشرة آلاف جنيه لأسرة المتوفي، و٥ آلاف جنيه لأسرة المصاب فى حادث سقوط الأسانسير.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية موسعة لفحص أسباب حدوث الواقعة بكل شفافية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تحقيقات موسعة من قبل فريق النيابة العامة ويتم استدعاء كافه المسئولين عن الحادث للوصول إلى المتسبب الحقيقى فى الواقعة.
محافظ القليوبية يقدم العزاء لأسرة الضحايا
محافظ القليوبية يقدم العزاء
محافظ القليوبية يقدم العزاء لأسرة الضحايا
محافظ القليوبية يقدم العزاء
محافظ القليوبية يقدم العزاء
محافظ القليوبية يقدم العزاء لأسرة الضحايا
محافظ القليوبية يقدم العزاء لأسرة الضحايا
محافظ القليوبية يقدم العزاء لأسرة الضحايا
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