صور.. وزارة العدل تعيد افتتاح محكمة مغاغة فى المنيا بعد ترميمها





كتب إبراهيم قاسم

تستكمل وزارة العدل مسيرتها فى افتتاحات المحاكم بصعيد مصر بعد أبو تيج وديروط فى أسيوط، أمس، بافتتاح مجمع محاكم مغاغة بالمنيا اليوم الأربعاء.

وأناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفدا قضائيا برئاسة المستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقنى، لافتتاح مجمع محاكم مغاغة، بحضور اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، وذلك بعد ما يقرب من عامين من عمليات الترميم الكلى لمبنى المجمع، والذى يقع على مساحة 950 مترا مربعا، ويتكون من طابق أرضى وخمسة طوابق علوية.

وتأتى هذه الافتتاحات لاستكمال خطة متكاملة بدأتها وزارة العدل منذ عامين، تتضمن بناء وتشييد أصرح للعدالة فى كل بقعة على أرض الوطن من شرقها إلي غربها وبوجهيها القبلى والبحرى، حتى يتحقق الهدف الأسمى بكون هذه الأصرح مسلك للعدالة الناجزة وسيادة القانون.