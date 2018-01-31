صور.. وزارة العدل تعيد افتتاح محكمة مغاغة فى المنيا بعد ترميمها

صور.. وزارة العدل تعيد افتتاح محكمة مغاغة فى المنيا بعد ترميمهاالأربعاء، 31 يناير 2018 02:52 م
وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق
تستكمل وزارة العدل مسيرتها فى افتتاحات المحاكم بصعيد مصر بعد أبو تيج وديروط فى أسيوط، أمس، بافتتاح مجمع محاكم مغاغة بالمنيا اليوم الأربعاء.
وأناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفدا قضائيا برئاسة المستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقنى، لافتتاح مجمع محاكم مغاغة، بحضور اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، وذلك بعد ما يقرب من عامين من عمليات الترميم الكلى لمبنى المجمع، والذى يقع على مساحة 950 مترا مربعا، ويتكون من طابق أرضى وخمسة طوابق علوية.
وتأتى هذه الافتتاحات لاستكمال خطة متكاملة بدأتها وزارة العدل منذ عامين، تتضمن بناء وتشييد أصرح للعدالة فى كل بقعة على أرض الوطن من شرقها إلي غربها وبوجهيها القبلى والبحرى، حتى يتحقق الهدف الأسمى بكون هذه الأصرح مسلك للعدالة الناجزة وسيادة القانون.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية
دفتر أحوال المواطن.. قارئة تشكو ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء فى الزاوية الحمراء .. ومناشدة للمسئولين بوقف الإسراف فى استخدام المياه بطريق القطامية.. وأهالى قرية نواج بالغربية يناشدون تصليح الأعمدة الكهربائية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة