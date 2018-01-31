صور.. مقتل 3 أشخاص بعد سقوط طائرة هليكوبتر على منزل فى كاليفورنيا

صور.. مقتل 3 أشخاص بعد سقوط طائرة هليكوبتر على منزل فى كاليفورنياالأربعاء، 31 يناير 2018 05:04 ص
تحطم طائرة
رويترز
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قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم يوم الثلاثاء عندما سقطت طائرة هليكوبتر على منزل فى منطقة نيوبورت بيتش فى جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقال مطار جون واينى على تويتر إن الطائرة الهليكوبتر كانت تقل أربعة أشخاص عندما وقعت فوق المنزل على بعد نحو 1.6 كيلومتر من المطار.
وقالت شرطة نيوبورت إن ثلاثة أشخاص قتلوا فى الحادث الذى وقع بعد الظهر. ولم يتضح على الفور إن كان القتلى الثلاثة جميعا من ركاب الطائرة أم أن من بينهم شخصا تصادف وجوده على الأرض.
وأضافت الشرطة أن الحادث شمل خمسة أشخاص إجمالا بينهم أربعة كانوا على متن الطائرة وشخص على الأرض.
الطائرة المحطمة
المنزل التي تحطمت عليه الطائرة
سقوط طائرة
محيط الحادث
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