صور.. مقاتلات التحالف العربى تقصف مخازن أسلحة تابعة للحوثيين فى صنعاء

صور.. مقاتلات التحالف العربى تقصف مخازن أسلحة تابعة للحوثيين فى صنعاءالأربعاء، 31 يناير 2018 02:34 ص
غارات علي صنعاء
(أ ش أ) تصوير (رويترز)
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أفادت قناة "سكاى نيوز" بالعربية الليلة بأن انفجارات عنيفة جدا هزت العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات متتالية لمقاتلات التحالف استهدفت مخازن أسلحة.
وأضافت القناة إن عددا من الغارات استهدفت مواقع للمتمردين الحوثيين فى منطقة شعوب وبنى حشيش شرقى العاصمة صنعاء.
وكان المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية قد أعلن فى وقت سابق أن قوات الجيش حررت مرتفعات ومواقع جبلية استراتيجية، فى محافظة البيضاء وسط البلاد، عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثى الانقلابية.
الغارات علي صنعاء
انفجارات صنعاء
قصف صنعاء
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