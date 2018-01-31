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صور.. مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب لبحث مشاكل المواطنين

الأربعاء، 31 يناير 2018 11:06 م
صور.. مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب لبحث مشاكل المواطنين مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب


القليوبية - نيفين طه
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التقي اللواء ايهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بأعضاء مجلس النواب بدوائر المحافظة، وذلك للتواصل من أجل حل مشاكل المواطنين و التعاون المثمر في كافة المجالات.

وطالب عدد من النواب بزيادة الارتكازات الأمنية بالمحافظة، ووعدهم مدير الأمن بحلها، وأثنى النواب على الجهد المبذول والحملات المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية

كما بحث  مدير الأمن والنواب خلال اللقاء العديد من الموضوعات والقضايا الخاصة بتوجيهات وزارة الداخلية لخدمة الشعب، فضلا عن مناقشة الدور الفاعل لمجلس النواب ورسالة رجال الشرطة فى تقديم وتطوير الخدمات الأمنية وحسن معاملة المواطنين، وجهود المديرية فى ضبط القضايا المختلفة.

 

مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب (1)
مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب 
مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب (2)
مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب
مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب (3)
مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب 
مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب (4)
مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب 
مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب (5)
مدير أمن القليوبية يلتقي بأعضاء مجلس النواب 

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