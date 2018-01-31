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صور..محافظ كفرالشيخ يتابع إنشاء مول بالنادي الرياضى بتكلفة 53 مليون جنيه

الأربعاء، 31 يناير 2018 05:58 م
صور..محافظ كفرالشيخ يتابع إنشاء مول بالنادي الرياضى بتكلفة 53 مليون جنيه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيح خلال الجولة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيح اليوم الأربعاء أعمال إنشاء المول التجارى للنادى الرياضى بمدينة كفر الشيخ على مساحة 1000م2 بتكلفة 53 مليون جنيه، كما شهد  محافظ كفر الشيخ، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم باستاد كفرالشيخ الرياضي استعدادا للمباراة المرتقبة من الدور الثانى فى الدورى الممتاز "ب"بين فريقى كفرالشيخ وأبو قير لأسمدة ،غداً الخميس، الساعة الثانية والنصف مساءً.

جاء ذلك  بحضور المحاسب محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أشرف ابوحليمة رئيس مجلس إدارة نادى كفرالشيخ الرياضي ، وكابتن عبد الناصر محمد المدير الفنى للفريق، وعدداً من القيادات الرياضية والتنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ ، إنه يولى اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، وإقامة المنشآت الرياضية والمتفوقين رياضيا، والاهتمام بالأندية الرياضية على مستوى المحافظة، وإقامة العديد من الملاعب المختلفة ومراكز الشباب بالقرى، لتحفيز الشباب لممارسة الرياضة وتحسين القوة البدنية للشباب واستغلال طاقاتهم فى المجتمع، لافتا أنه يتم إقامة مول نادى كفرالشيخ الرياضي لتقديم خدمة متميزة لأبناء المحافظة، مع توفير موارد ذاتية للنادي تساهم فى النهوض بالفرق الرياضية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يولى اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضيا، وأن محافظة كفرالشيخ تعيش أزهى عصور الرياضة، والاهتمام بالأندية الرياضية على مستوى المحافظة، وإقامة العديد من الملاعب المختلفة ومراكز الشباب بالقرى، لتحفيز الشباب لممارسة الرياضة وتحسين القوة البدنية للشباب واستغلال طاقاتهم فى المجتمع ، مؤكداً على استمرار دعم فريق كفر الشيخ الأول حتى تحقيق أحلام الشارع الكفراوى بالصعود إلى دورى الأضواء والشهرة، متمنياً لهم دوام التوفيق والفوز فى المباريات المقبلة.

ومن جانبه قال المهندس أشرف أبو حليمة رئيس مجلس إدارة نادى كفرالشيخ الرياضي أن مول نادى كفرالشيخ الرياضى يضم 3 أدوار محلات تجارية 5 ادوار غرف فندقية متميزة 2 قاعات أفراح مجهزة فنياً، ودور إدارى للنادي وذلك على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 53 مليون جنيه وتستغرق مدة التنفيذ عامين .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بكفر الشيح حقق بقيادة مديره الفني، عبد الناصر محمد، فوزًا غاليًا على فريق الأوليمبي بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كفر الشيخ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والثانية بالدور الثاني للمجموعة الثالثة ،بحري والإسكندرية بالدوري الممتاز "ب"، السبت الماضي ، ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 43 نقطة، متصدرًا قمة المجموعة.

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع المول التجاري
محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع المول التجاري

 

انشاء مول تجاي بنادي كفر الشيخ الرياضي
انشاء مول تجاي بنادي كفر الشيخ الرياضي

 

محافظ كفر الشيخ يتابع تدريب الفريق
محافظ كفر الشيخ يتابع تدريب الفريق

 

محافظ كفر الشيخ يحفز الاعبين بالإحتفاظ بقمة المجموعة
محافظ كفر الشيخ يحفز الاعبين بالإحتفاظ بقمة المجموعة

 


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