صور.. محافظ سوهاج يستقبل سفير دولة الفاتيكان فى مصر





سوهاج – عمرو خلف

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، برونو موزارو سفير دولة الفاتيكان في مصر، يرافقه الأنبا يوسف أبو الخير مطران الأقباط الكاثوليك، ووفد من آباء الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج، حيث نقل تحيات قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان للمحافظ وجميع المواطنين.

من جانبه، رحب المحافظ بسفير الفاتيكان والوفد المرافق، معربا عن تقديره لمواقف البابا فرانسيس الأول الثابتة والتى تقوى روح السلام والاحترام بين مختلف الأديان، وتؤكد أن الأرهاب ليس له دين، مشيرا إلى تلبية البابا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته لمصر في أواخر ابريل من العام الماضي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتعزز قوة السلام العالمى فى مواجهة التعصب والكراهية الذى يسعى الإرهابيون والمتطرفون إلى نشره فى العالم .

وأكد سفير الفاتيكان، أن التفاعل مع القيادات الدينية يحمل رسالة خير للعالم، مشيرا إلى دور مصر الفعال مع الدول المجاورة وأنها الوسيط الأساسى فى عملية السلام.

وشدد المحافظ على روح المحبة والأخوة التي تجمع أبناء الشعب المصري فى نسيج وطني واحد، وأهمية نشر القيم العليا والقواسم المشتركة بين الأديان والثقافات والحضارات الإنسانية المتعددة، وتربية النشئ على مفاهيم السلام والتسامح وتقبل الآخر ونبذ التعصب والعنف، مشيرا إلى أن وحدة الشعب المصرى بمختلف طوائفه هى الصخرة التى تفتتت عليها جميع المؤامرات للنيل من هذا الوطن الغالى.