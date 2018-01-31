صور.. ظهور لافت لعائلة ترامب خلال خطاب الاتحاد بالكونجرس





كتب عبد الوهاب الجندى

ظهرت عائلة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب داخل مبنى الكونجرس أثناء إلقاء خطاب الاتحاد، وهم يستمعون إلى الكلمة.

وحضر الخطاب سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، وإيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بالإضافة إلى أبناء الرئيس الأمريكى، تيفاني ترامب، وأريك ترامب وزوجته لارا.



نجل ترامب



ظهور ميلانيا



إيفانكا وزوجها



تيفاني ترامب وأخواتها



حديث إيفانكا وزوجها



ميلانيا ترامب



ميلانيا تشير للحضور



ميلانيا في الكونجرس