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صور.. ظهور لافت لعائلة ترامب خلال خطاب الاتحاد بالكونجرس

الأربعاء، 31 يناير 2018 05:42 ص
صور.. ظهور لافت لعائلة ترامب خلال خطاب الاتحاد بالكونجرس عائلة ترامب


كتب عبد الوهاب الجندى
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ظهرت عائلة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب داخل مبنى الكونجرس أثناء إلقاء خطاب الاتحاد، وهم يستمعون إلى الكلمة.

وحضر الخطاب سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، وإيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بالإضافة إلى أبناء الرئيس الأمريكى، تيفاني ترامب، وأريك ترامب وزوجته لارا.

نجل ترامب
نجل ترامب

 

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ظهور ميلانيا 
 
إيفانكا وزوجها
إيفانكا وزوجها

 

تيفاني ترامب وأخواتها
تيفاني ترامب وأخواتها

 

حديث إيفانكا وزوجها
حديث إيفانكا وزوجها

 

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

 

ميلانيا تشير للحضور
ميلانيا تشير للحضور

 

ميلانيا في الكونجرس
ميلانيا في الكونجرس

 

وصول ميلانيا
وصول ميلانيا

 


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