صور .. "تعليم الاسكندرية " تفتتح معرض الأنشطة الطلابية بالعامرية التعليمية

وتضمنت الاحتفالية عروض فنية من الطلاب ، و إفتتاح معرض الأعمال اليدوية ، حيث قدم ابناء التربية الفكرية والفصول الملحقة أعمالهم التى صنعوها بانفسهم وأستمعت آمال عبد الظاهر الى شرح الابداعات والأعمال المخترعات من طلاب قسم الموهوبين.



افتتاح المعرض



جانب من الحفل



مواهب الطلاب