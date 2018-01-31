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الأربعاء، 31 يناير 2018 08:42 م
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صور .. "تعليم الاسكندرية " تفتتح معرض الأنشطة الطلابية بالعامرية التعليمية

الأربعاء، 31 يناير 2018 06:17 م
صور .. "تعليم الاسكندرية " تفتتح معرض الأنشطة الطلابية بالعامرية التعليمية وكيل الوزارة تفتتح المعرض


الإسكندرية - جاكلين منير
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قامت  آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، يرافقها عبد العاطى التمساح مدير ادارة العامرية التعليمية ،  بإفتتاح معرض الإنشطة الطلابية وختام مبادرة "هنا الإسكندرية" بمدرسة العامرية التجارية الثانوية فى  إدارة العامرية التعليمية وبحضور رحاب أحمد  وكيل إدارة العامرية.

وتضمنت الاحتفالية عروض فنية من الطلاب ، و إفتتاح معرض الأعمال اليدوية ، حيث قدم ابناء التربية الفكرية والفصول الملحقة أعمالهم التى صنعوها بانفسهم وأستمعت آمال عبد الظاهر الى شرح الابداعات والأعمال المخترعات من طلاب قسم الموهوبين.

افتتاح المعرض
افتتاح المعرض
جانب من الحفل
جانب من الحفل
مواهب الطلاب
مواهب الطلاب
وكيل الوزارة تفتتح المعرض
وكيل الوزارة تفتتح المعرض

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