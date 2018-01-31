صور.. إطلالة مميزة لدوقة كامبريدج الأميرة كاثرين أثناء زيارة السويد

صور.. إطلالة مميزة لدوقة كامبريدج الأميرة كاثرين أثناء زيارة السويدالأربعاء، 31 يناير 2018 01:37 ص
دوقة كامبريدج
(رويترز)
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ظهرت دوقة كامبريدج بإطلالة مميزة بصحبة زوجها الأمير وليام، قبل عشاء بمقر إقامة السفير البريطانى فى عاصمة مملكة السويد ستوكهولم، حيث ارتدت الأميرة كاثرين فستانا أصفر اللون.
ونشرت وكالة أنباء رويترز، صورًا أظهرت الأمير البريطانى وزوجته الأميره كاثرين، أثناء زيارة رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن وزوجته أولالوفن، لتناول العشاء.
الأمير وليم وزوجته ورئيس وزراء السويد وزوجته
دوقة كامبريدج أثناء الزيارة
دوقة كامبريدج
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