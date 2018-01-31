شكاوى 800 أسرة بـ"الرحاب الجديدة" فى بورسعيد من ارتفاع الأقساط

بورسعيد _ محمد فرج

تتعالى صرخات 800 أسرة محدودة الدخل من سكان الرحاب الجديدة الذين تسلموا وحداتهم السكنية ضمن مشروع تطوير منطقة القابوطى القديم الذى يشغل سكانها حرفة الصيد، وبعد عام ونصف فوجئوا بالمقدمات الفلكية وارتفاع الأقساط الشهرية فضلا عن مطالبة الحى بتسديد مبالغ جزافية بأثر رجعى تثقل كاهلهم.

ويقول إبراهيم العيسوى 57 سنة من سكان "الرحاب" لـ"اليوم السابع": تسلمنا وحدتنا السكنية ضمن مشروع تطوير القابوطى القديم وقمنا بتسديد مطالبة قيمتها 2000 جنيه مقابل قسط شهرى 103 جنيهات وبعد مضى عام ونصف فوجئنا أن الحى بـ يرفع القسط لـ176 جنيها مع تحصيل قيمة الزيادة بأثر رجعى بواقع 1164 جنيها .

وأضاف العيسوى بأن المسئولين بالضواحى لم يرفعوا القسط الشهرى فقط بل رفعوا مقدم الوحدة السكنية لـ10 آلاف جنيه بدلا من 2000 جنيه تم تسديها فى 17/10/ 2016 أثناء تسليم الوحدة .

وتابع: أن القائمين بالضواحى أصدروا فرمان إدارى يتضمن تسديد 3000 جنيه من قيمة مقدم الشقة وتقسيط ما تبقى من إجمالى مقدم الوحدة على أن يضاف مع الأقساط الشهرية فضلا عن مطالبة الحى بمبالغ جزافية تتمثل فى تسديد قيمة شبكة الكهرباء والمرافق وأصبحنا مهددين يا الدفع يا الطرد .

وأخيرا يتساءل الأهالى: هل يصل صوت وصرخات سكان الرحاب الجديدة بحى الضواحى الذين جاءوا ضمن مشروع تطوير القابوطى القديم للمحافظ اللواء عادل الغضبان للتدخل لإنقاذ 800 أسرة من محدودى الدخل من التشرد.