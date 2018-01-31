شعبة إلحاق العمالة بالجيزة تعلن تأييدها للسيسى رئيسا لمصر





كتب : حسام الشقويرى

أعلنت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالجيزة، دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى وانتخابه فى الدورة الجديدة، مطالبة المواطنين بالتوجه إلى صناديق الانتخاب لاستكمال المشروعات العملاقة فى كل المجالات، مؤكدة التزامها بتقديم خدماتها والعمل مع الدولة فى حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة أحمد سعد الدين بحضور عادل رزين رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والشعب بالغرفة وأعضاء مجلس إدارة الشعبة.

وأكد محمد إمبابى، سكرتير عام الغرفة التجارية بالجيزة، تعاون مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل ناصر مع الشعبة في حل كافة المشاكل لمساعدة الشركات للقيام بدورها في خدمة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة لحل أكبر أزمة تواجه المواطنين وهي البطالة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية الشعبة مع كافة الجهات والهيئات التي تتعامل معها، كاشفا أنه سيتم توجيه الدعوة إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة لعقد مؤتمر موسع لتحديد مشاكل القوى العاملة والعمل على حلها.

وقال أحمد سعد الدين، رئيس الشعبة، إن تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتعامل و التواصل مع السفارة والقنصلية السعودية لحل كل المشاكل و إزالة المعوقات التي تواجه سفر المواطنين للعمل بالسعودية باعتبارها من أهم وأكبر الأسواق للعمالة المصرية، وسيتم العمل على عقد اجتماع موسع مع السفير السعودى بالقاهرة أحمد القطان بهدف حصر جميع المشاكل التى تواجه الشركات ووضع الحلول اللازمة لها والاستفادة من العلاقات السياسية القوية بين الزعيمين عبد الفتاح السيسى و العاهل السعودى الملك سلمان في تنمية العلاقات و التعاون بين البلدين.

أضاف "سعد الدين"، أنه تقرر مشاركة الشعبة في مؤتمر إعادة إعمار العراق المقرر إقامته خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير القادم في دولة الكويت لمشاركة الشركات المصرية في خطة إعادة إعمار العراق باعتبارها دولة شقيقة، معلنا فى الوقت ذاته أنه تقرر تنظيم بعثات ترويجية لطرق الأبواب في أفريقيا حتى يمكن الاستفادة منها في فتح أسواق بديلة للعمالة المصرية لتعويض عددا من الأسواق ومنها ليبيا وسوريا خاصة و أن الدول الإفريقية من أهم الأسواق و ظروفها تتناسب مع العمالة المصرية.

وأكد عادل رزين، رئيس قطاع الشئون الإقتصادية بالغرفة، أنه يجري حاليا التنسيق لأجل عقد اجتماعات دورية الشعبة مع الجهات المعنية ودعوة المسئولين بوزارة القوى العاملة وجميع الجهات التى تتعامل مع شركات العمالة بهدف حصر المشاكل ووضع الحلول اللازمة وتقديمها إلى وزير القوى العاملة للعمل بها.