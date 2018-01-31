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شاهد حركة السيارات بمحيط تحويلات مرورية بوسط القاهرة لإغلاق شارع 26 يوليو

الأربعاء، 31 يناير 2018 02:32 م
شاهد حركة السيارات بمحيط تحويلات مرورية بوسط القاهرة لإغلاق شارع 26 يوليو تحويلات مرورية بشارع 26 يوليو


كتب عبد الرحمن سيد
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تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، على تحويلات مرورية فى شوارع وسط القاهرة، بسبب إغلاق شارع 26 يوليو، لربط محطات مترو الأنفاق "إمبابة - مطار القاهرة"، بمحطة جمال عبد الناصر، التى تعتبر محطة تحويل رئيسية على هذا الخط، إلى جانب محطة العتبة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

 
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أعمال مشروع مترو الأنفاق الشبكة الثالثة

وأكد مصدر أمنى، أن التحويلات المرورية وفق الخطة المعمول بها، للقادم من نفق الأزهر باتجاه شارع 26 يوليو أو منطقة الإسعاف، ويتعين عليه عدم التوجه لمنطقة الأعمال، وسلوك الطريق إما يمينا لشارع عماد الدين ثم رمسيس، أو استكمال الطريق باتجاه 26 يوليو ثم الدخول يسارا لشارع شريف أو شارع طلعت حرب، للوصول إلى ميدان التحرير.

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توجه الأتوبيسات للطرق البديلة بعد إغلاق شارع 26 يوليو

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، تنصح قائدى السيارات بعدم التوجه نهائيا لمنطقة الأعمال، والابتعاد عنها لحين الانتهاء من الأعمال الجارية، لتخفيف الأحمال المرورية للسيارات، وعليهم التوجه إلى الطرق البديلة بعيدا عن دار القضاء العالى أو شارع 26 يوليو، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة والتحويلات المرورية يتم سط انتشار للخدمات المرورية والأمنية على كل الطرق، مدعومة بالأوناش لرفع أى معوقات مرورية.

 
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سير أحد المواطنين فى شارع 26 يزليو عقب التحويلات المرورية

 


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حركة المرور

تحويلات مرورية

إغلاق شارع 26 يوليو



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