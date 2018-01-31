سيناتور جمهورى: مقترح ترامب بشأن "الحالمين" غير دستورى ولن يحصل على تأييد





واشنطن (أ ش أ)

توقع النائب الجمهورى بالكونجرس الأمريكى ستيف كينج عدم حصول مقترح الرئيس دونالد ترامب بشأن "الحالمين" على تأييد مطلق من قبل أعضاء الكونجرس من الجمهوريين لأنه غير دستورى.

يشار إلى أن الرئيس ترامب سيقترح على الكونجرس خطة لمنح الجنسية الأمريكية لـ1,8 مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانونى وتوجه هذه الخطة أساسا للشباب المعروفين بـ"الحالمين" والذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعى عندما كانوا أطفالا.

وقال كينج، فى تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية صباح اليوم الأربعاء، إنه من الصعب جدا أن يحصل اقتراح الرئيس ترامب على أغلبية كما يقول حال تقديمه للكونجرس قريبا،وأضاف أنه كجمهورى لا يمكن أن يقبل على أى مشروع فيه العفو عن "الحالمين"، مؤكدا أنه يريد إعادة سلطة القانون وأنه سيتسمر فى ذلك.

ولفت إلى أنه يعارض فقط اقتراح الرئيس ترامب بالعفو عن الحالمين فى مجال "دكا" وزيادة الرقم،مشيرا إلى أن الرئيس ترامب وعد فى حملته الانتخابية بأن يضع حدا لهذا البرنامج،وقال السيناتور الجمهورى " إن هذا البرنامج غير دستورى وضعه الرئيس السابق باراك أوباما".

وكان البيت الأبيض قد كشف عن أن الرئيس دونالد ترامب سيطرح على الكونجرس خطة لمنح الجنسية الأمريكية لـ1,8 مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانونى.

وسيستفيد من هذه الخطة - التى تمتد على فترة تمتد بين 10 و12 سنة - المهاجرون الشباب المعروفون بـ"الحالمين" (دريمرز) الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانونى حين كانوا أطفالا، إضافة إلى المهاجرين الذين لم يستفيدوا من برنامج "دكا" الموقّع من الرئيس السابق باراك أوباما.