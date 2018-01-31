سماء الكويت تشهد ظاهرة خسوف القمر للمرة الأولى منذ نحو 150 عاما





(أ ش أ)

شهدت سماء الكويت مساء اليوم الأربعاء، خسوفا كليا للقمر، فى ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث بالبلاد منذ 150 عاما .

واستمرت ظاهرة الخسوف الكلى للقمر فى سماء الكويت لمدة 45 دقيقة كاملة.