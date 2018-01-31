سلوفينيا: ميلانيا ترامب أحد عوامل تنشيط السياحة فى البلاد





(رويترز)

قال مكتب حكومى فى سلوفينيا اليوم الأربعاء إن عدد السياح الأجانب الذين يزورون البلاد ارتفع إلى 17 فى المئة تقريبا العام الماضى ليصل إلى 3.4 مليون سائح. ومن بين أسباب هذه الزيادة أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب ولدت فى هذا البلد.

وتروج سلوفينيا بنجاح لنفسها كمقصد آمن وبقعة خضراء فى قلب أوروبا وتمثل مدخلا إلى أماكن فى البحر الأدرياتيكى والمواقع الجبلية.

وكان العام الماضى هو الرابع على التوالى الذى تسجل فيه سلوفينيا أرقاما قياسية فى أعداد السائحين.

ولدت ميلانيا ترامب فى بلدة سفنيكا فى جنوب شرق سلوفينيا قبل أن تصبح عارضة أزياء وتنتقل إلى الولايات المتحدة.

ويأتى معظم السياح الأجانب من إيطاليا وألمانيا والنمسا. ويرتفع عدد السياح الألمان بنسبة 26 فى المئة بشكل سنوي.

وأشارت أحدث البيانات إلى أن عدد السياح القادمين من الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 24 فى المئة فى نوفمبر.