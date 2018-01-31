سقوط تاجر بحوزته 6 أطنان مكرونة وأرز وملح بدون فواتير فى حملة تموينية بقنا

سقوط تاجر بحوزته 6 أطنان مكرونة وأرز وملح بدون فواتير فى حملة تموينية بقناالأربعاء، 31 يناير 2018 02:58 م
حملة تموينية
قنا- هند المغربى - وائل محمد
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شنت مباحث التموين بقنا، حملة تموينية استهدفت عدد من مراكز وأقسام الشرطة، لضبط تجار السوق السوداء بعدد من مراكز محافظة قنا.
تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بتمكن قسم مباحث التموين بالمديرية، من ضبط "أحمد.أ .م" 40 سنة تاجر، مقيم بقنا بحوزته 2.500 طن مكرونة، و2 طن أرز، و1.500 طن ملح بدون فواتير.
كما تمكنت حملة مباحث التموين من ضبط 30 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات.
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