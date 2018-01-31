سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-1-2018 وارتفاع طفيف بالعملة الأوروبية





كتبت- دانه الحديدى

شهدت العملة الأوروبية فى تعاملات اليوم الأربعاء 31-1-2018، ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه المصرى بقيمة قرشا واحدا، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر اليورو الأوروبى، 21.85 جنيه للشراء، و 22.05 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم

وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.8816 جنيه للشراء

22.0111 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.85 جنيه للشراء

22.05 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.84 للشراء

22.04 للبيع



سعر اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.85 للشراء

22.05 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.81 للشراء

22.05 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.81 للشراء

21.01 للبيع



صرف اليورو

منطقة اليورو تحقق أعلى نمو منذ 10 سنوات بـ2017.. والمعنويات تتراجع فى يناير

أظهرت بيانات أولية، أن نمو منطقة اليورو زاد خلال 2017 بأسرع وتيرة فى عشر سنوات، وأن المعنويات الاقتصادية ظلت مرتفعة فى بداية 2018 رغم أنها انخفضت قليلا من أعلى مستوى لها فى 17 عاما.

ووفق تقديرات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى "يوروستات"، فقد زاد الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو، التى تضم 19 دولة، بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوى، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، كما توقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، وارتفع 2.7% على أساس سنوى.