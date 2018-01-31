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روسيا: يجب أن لا يتعثر الحوار مع الولايات المتحدة بسبب بياناتها العدائية

الأربعاء، 31 يناير 2018 06:14 م
روسيا: يجب أن لا يتعثر الحوار مع الولايات المتحدة بسبب بياناتها العدائية المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا


أ ش أ
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تريد أن تزيد من الحوار المكثف والبناء مع الولايات المتحدة ، وأن الحوار بين البلدين يجب ألا يتعثر بسبب بيانات واشنطن العدائية.

وقالت زاخاروفا - فى تصريح لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء - : "إننا نحافظ على اتصال دائم مع زملائنا الأمريكيين، وبيننا حوار نرغب فى أن يكون بناءً ومكثفا بشكل أكبر، ويجب ألا يتعثر الحوار دائما بسبب البيانات العدائية الأمريكية التى لا تنتهى تجاه روسيا".
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت 114 وزيرا روسيا وشخصيات فى الدولة وسياسيين مقربين من القيادة الروسية بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الروسيين ورئيس هيئة الأركان والسكرتير الصحفى للرئيس الروسى إضافة إلى رئيس الإدارة الرئاسية الروسية ضمن "قائمة الكرملين" للعقوبات.
وأفادت بأن القائمة لا تعنى فرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص لكن يمكن فرضها فى المستقبل ، ويخضع عدد من الأشخاص المدرجة أسماؤهم فى القائمة بالفعل للعقوبات الأمريكية


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