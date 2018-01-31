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روسيا وسوريا توقعان اتفاقية للتعاون فى مجال الطاقة

الأربعاء، 31 يناير 2018 09:17 م
روسيا وسوريا توقعان اتفاقية للتعاون فى مجال الطاقة بوتين وبشار


(رويترز)
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قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك ووزير الكهرباء السورى محمد زهير خربوطلى وقعا اتفاقية "خارطة طريق" للتعاون فى مجال الطاقة.

وقالت الوزارة فى بيان "تتضمن خارطة الطريق التنفيذ المرحلى لمشروعات استراتيجية مهمة لإعادة التأهيل والتحديث وأيضا بناء منشآت جديدة للطاقة فى سوريا".


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