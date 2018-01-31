رفض دعوى تعويض ابنة عبدالله الأشعل عن حرمانها من حنان الأب

رفض دعوى تعويض ابنة عبدالله الأشعل عن حرمانها من حنان الأبالأربعاء، 31 يناير 2018 03:07 م
عبد الله الأشعل
كتب أحمد إسماعيل
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قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من المحامى طارق العوضى، وكيلا عن الإعلامية هند الأشعل، ضد والدها السفير عبد الله حسن الأشعل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، للمطالبة بالتعويض عن حرمانها من حنان الأب، وتسببه لها فى الكثير من الآلام بشأن انضمامه للإخوان، وألزمت مقيم الدعوى بالمصاريف الإدارية.
كان محامى المدعية أقام دعوى جاء فيها على لسانها: "أنه ربما لم يلاحظ أحد ذلك، ولكننى أعرف نفسى، كنت مضطربة أمام ملايين المتابعين وأنا أرتعش بشدة، وتمنيت أن أقول كل ما حدث على الهواء، وكل من يشاهدنى يجد تأثر نفسيتى بشكل سئ جدا".
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