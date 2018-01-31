video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 31 يناير 2018 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

رفض دعوى تعويض ابنة عبدالله الأشعل عن حرمانها من حنان الأب

الأربعاء، 31 يناير 2018 03:07 م
رفض دعوى تعويض ابنة عبدالله الأشعل عن حرمانها من حنان الأب عبد الله الأشعل


كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من المحامى طارق العوضى، وكيلا عن الإعلامية هند الأشعل، ضد والدها السفير عبد الله حسن الأشعل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، للمطالبة بالتعويض عن حرمانها من حنان الأب، وتسببه لها فى الكثير من الآلام بشأن انضمامه للإخوان، وألزمت مقيم الدعوى بالمصاريف الإدارية.

 

كان محامى المدعية أقام دعوى جاء فيها على لسانها: "أنه ربما لم يلاحظ أحد ذلك، ولكننى أعرف نفسى، كنت مضطربة أمام ملايين المتابعين وأنا أرتعش بشدة، وتمنيت أن أقول كل ما حدث على الهواء، وكل من يشاهدنى يجد تأثر نفسيتى بشكل سئ جدا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. الحكم فى دعوى تعويض ابنة عبدالله الأشعل عن حرمانها من حنان الأب

اخبار مصر

اخبار الحوادث

عبد الله الاشعل

محكمة تعويضات جنوب القاهرة



لا تفوتك
السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

السيسى:"إللى عايز يخرب مصر لازم يخلص منى أنا الأول لأنى مش هسمح بكده" (صور)

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

الجريدة الرسمية تنشر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحى الرئاسة

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الرياضة المصرية اليوم .. مواجهتان قويتان فى ختام الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.. المصرى يلتقى طلائع الجيش.. إنبى يستضيف الزمالك فى بتروسبورت.. غلق باب القيد بالميركاتو الشتوى.. ومؤتمر صحفى للجنة البارالمبية

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

الكابيتانو يعود للقلعة الحمراء بعد غياب "173" يوماً

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

طنطا يرد على الزمالك: مصطفى محمد مستمر مع الفريق لنهاية الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة