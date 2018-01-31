رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على هشام جنينة

رفضت محكمة جنح مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، استئناف نيابة القاهرة الجديدة، على قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي، بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، فى اتهامهم بضرب المجنى عليه مستخدمين الأسلحة البيضاء، وأيدت إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 500 جنيه.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، قررت منذ قليل، إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية 500 جنيه لكل متهم.

كان جنينة حرر محضرًا بقسم أول التجمع الخامس ضد 3 أشخاص قاموا بالاعتداء عليه وإصابته بالأسلحة البيضاء، أثناء خروجه من منزله.

من جانبه أكد مصدر أمنى وقوع حادث تصادم بين سيارة هشام جنينة، وسيارة أخرى ونشبت مشاجرة بين طرفى السيارتين، وحدوث إصابات بينهما.