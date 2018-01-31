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رسالة من ترامب تدفع الزعماء الأفارقة إلى الإحجام عن انتقاده

الأربعاء، 31 يناير 2018 09:11 م
رسالة من ترامب تدفع الزعماء الأفارقة إلى الإحجام عن انتقاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


(رويترز)
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قال زعماء أفارقة إنهم قرروا الامتناع عن إصدار قرار ينتقد ما قيل أنه وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لدولهم بأنها "حثالة" نظرا لأن ترامب بعث إليهم رسالة أبدى فيها احترامه للقارة.

وكان الزعماء الذين التقوا فى قمة الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا يعتزمون فى بادئ الأمر مطالبة ترامب باعتذار عن التصريحات التى كشفت عنها مصادر حضرت اجتماعا معه عن الهجرة هذا الشهر. ونفى ترامب الإدلاء بهذه التصريحات.

وفى ظل القمة المنعقدة على المستوى الوزارى أعد المشاركون قرارا يطالب ترامب "بالاعتذار علنا إلى كل الأفارقة".

وجاء فى مسودة القرار التى اطلعت عليها رويترز أن أى شيء أقل من الاعتذار سيضطرهم إلى تعليق اتفاقية تعاون بين واشنطن والاتحاد الأفريقي.

لكن رسالة بعث بها ترامب فى 25 يناير دفعت إلى تغيير المسار على مستوى الرؤساء.

وقال مسؤول فى القمة إن القرار الختامى الذى لم يصدر بعد لا يحتوى على أى إشارة للقضية بعدما اختتم الزعماء اجتماعاتهم يوم الاثنين.

وقال ترامب فى رسالته "أود أن أؤكد أن الولايات المتحدة تكن احتراما كبيرا لشعوب أفريقيا والتزامى القوى بعلاقات قوية ومحترمة مع الدول الأفريقية كدول ذات سيادة".

كما نوه إلى أن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون سيقوم بزيارة إلى أفريقيا.


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