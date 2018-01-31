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الأربعاء، 31 يناير 2018 05:50 م
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"رجال أعمال إسكندرية" تبحث مع ممثلى الغرفة الألمانية تمويل الشركات الصغيرة

الأربعاء، 31 يناير 2018 05:01 م
"رجال أعمال إسكندرية" تبحث مع ممثلى الغرفة الألمانية تمويل الشركات الصغيرة المهندس محمد صبرى رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية


الإسكندرية - هناء أبو العز
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نظم قسم العلاقات الخارجية ولجنة التصدير بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع ممثلى الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، والمدير التنفيذى لبنك مصر أوروبا جيرالد بمهارتر، بحضور المهندس محمد صبرى رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية.

وصرح المهندس محمد صبرى رئيس الجمعية، أن اللقاء تطرق إلى محاور التعاون فى دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من البرامج المتعددة التى تقدمها الغرفة، ومنها "برنامج الخبراء الألمان-SES"،  الذى يدعم استقبال خبراء واستشاريين أجانب لدعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% وإتاحة فرص تدريب وعمل.

وأضاف صبرى، إلى أنه تم استعراض جميع الخدمات المقدمة من الغرفة، وأهميتها فى ربط الشركات المصرية بنظرائهم الألمان والاستفادة من الاستشارات والدعم القانونى المقدم من الغرفة فى سبيل تفعيل برامجها ومساندة الأعضاء، مشيرًا إلى أن بنك مصر أوروبا جاد فى التزامه بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المجالات المختلفة.
 

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