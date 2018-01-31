ربة منزل تهرب مع عشيقها وتدعى اختطافها واغتصابها لمدة يومين بالشرقية





الشرقية – فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث ديرب نجم فى الشرقية، اليوم، من كشف غموض واقعة اختفاء ربة منزل متزوجة واغتصابها وسرقتها، حيث تبين أنها كانت مع عشيقها وأن هناك علاقة غير شرعية بينهما.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلاغًا من "ف.ا.م" 21 سنة، حاصل على دبلوم زراعى، بغياب شقيقته "د" البالغة 34 سنة، متزوجة ومقيمة بدائرة المركز عن منزل زوجها.

وتمكن ضباط مباحث المركز من العثور على السيدة المبلغ بغيابها بإحدى الطرق الفرعية المؤدية لبلدتها، وبسؤالها قالت إنها كانت تستقل دراجة بخارية "توك توك" بقيادة شخص مجهول لا تعرفه، لتوصيلها إلى منزلها، وأن الأخير قام باصطحابها عنوة لإحدى المزارع والتعدى عليها جنسيًا وسرقة قرطها الذهبى، موضحةً أنها لم تتوجه لمنزلها خشية الفضيحة.

وتوصلت التحريات، إلى أن رواية الزوجة غير صحيحة، وأنه توجد علاقة غير شرعية بينها وبين شخص يُدعى "س.ع.ر" 25 سنة، بائع أنابيب، ومقيم بدائرة المركز، وأنها كانت بصحبته بإرادتها وقامت بافتعال الواقعة خوفًا من افتضاح أمرها.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين المُبلغ بغيابها، وأنها كانت برفقته بمحض إرادتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنه اتفق معها على افتعال الواقعة وتم ضبط القرط الذهبى بإرشاده بمسكنه، وبمواجهة الزوجة اعترفت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.