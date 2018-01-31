رئيس وزراء فرنسا يشارك فى افتتاح القمة العالمية للحكومات بالإمارات 10 فبراير





(أ ش أ)

يتوجه رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب إلى الإمارات، فى 10 فبراير المقبل؛ للمشاركة فى افتتاح القمة العالمية للحكومات بدبى التى تجمع كل عام صناع القرار فى القطاعين الخاص والعام من كل دول العالم لاستشراف مستقبل الحكومات فى العقود المقبلة فى ضوء أحدث الابتكارات والتوجهات المستقبلية.

وذكرت رئاسة الوزراء الفرنسية، أن إدوار فيليب سيستعرض برنامج التحول الذى تضطلع به الحكومة فى فرنسا وطموحها الجديد لأوروبا، مضيفة أن مشاركته فى افتتاح القمة تأتى بدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى دولة الإمارات العربية المتحدة وأميردبي.

كما سيزور إدوار فيليب متحف اللوفر أبوظبى لإطلاق عام الحوار الثقافى الفرنسى الإماراتى وذلك امتدادا لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمتحف فى نوفمبر الماضى .

وأخيرا، سيجتمع رئيس الوزراء مع القوات الفرنسية فى القاعدة الجوية (104) فى الظفرة، وكذلك مع الجالية الفرنسية فى دبي، بحسب البيان.

يشار إلى أن الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات ستنعقد فى دبى خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل وتستقطب القمة نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمفكّرين من القطاعين الحكومى والخاص حول العالم للمشاركة فى حوار عالمى يركّز على المستقبل ويهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات، ودراسة أثر التغيرات المتسارعة على المجتمعات وسبل تحسين حياة الأفراد فى جميع أنحاء العالم.

وتحرص مؤسسة القمة العالمية للحكومات على إصدار سلسلة من التقارير والدراسات الدورية المتخصصة لفتح الباب أمام تبادل المعرفة والخبرات فى مجال استشراف مستقبل الحكومات.