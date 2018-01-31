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رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاء مع قيادات وزارة الصحة وكلية الطب

الأربعاء، 31 يناير 2018 06:30 م
رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاء مع قيادات وزارة الصحة وكلية الطب الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة


الدقهلية - محمد حيزة
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عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة لقاء مع قيادات وزارة الصحة بالدقهلية وكلية الطب  ومستشفى الطوارىء لمناقشة وضع برتوكول التعاون بين مستشفى الطوارىء بالجامعة ومستشفيات وزارة الصحة بالدقهلية، بحضور الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب أ.د سمير مدير مستشفى الطوارىء ، الدكتور هشام مسعود وكيل مديرية الصحة بالدقهلية ، الدكتور سامى النجار مدير اسعاف شرق الدلتا ، الدكتور هانى جميعة مدير اسعاف الدقهلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة  ومستشفيات جامعة المنصورة  لاستقبال الحالات التى تحتاج إلى عناية مركزة  وكذلك إنشاء شبكة معلومات يقوم بها مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة وتعمل هذه الشبكة على إتاحة المعلومات عن الأماكن الشاغرة لاستقبال الحالات بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.

كما تم مناقشة  الاستعانة بأطباء مدربين  من جامعة المنصورة فى العديد من التخصصات لتلبية احتياجات مستشفيات وزارة الصحة فى التخصصات النادرة.

وأكد القناوى خلال اللقاء أننا جميعا نتكامل فى تقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية للمريض المصرى سواء من مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية  فنحن جميعا لدينا رسالة سامية نقدمها للمواطن المصرى تتطلب تكاثف جميع الجهود من أجل الرقى بالمنظومة الطبية والعلاجية داخل محافظة الدقهلية  وتمتد الخدمات ايضا الى المحافظات المجاورة .

 

 

 


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