رئيس جامعة القاهرة يدعو اتحاد الطلاب للاجتماع لوضع أطر الأنشطة الطلابية





وائل ربيعى

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، شادى محمد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة بالتجهيز لاجتماع معه بحضور كل أعضاء مجلس اتحاد الجامعة لوضع الأطر العامة للنشاط الطلابى خلال الفصل الدراسى الثانى.

وقال الخشت، إن اللقاء سيتم انعقاده خلال الأيام المقبلة، على أن يتم مناقشة الندوات التثقيفية التى سينظمها الاتحاد بالتزامن مع الموسم الثقافى للجامعة.