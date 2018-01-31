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رئيس "الهجن" بطور سيناء: نطالب بدعم مادى والنادى ينظم المسابقات بالجهود الذاتية

الأربعاء، 31 يناير 2018 04:00 ص
رئيس "الهجن" بطور سيناء: نطالب بدعم مادى والنادى ينظم المسابقات بالجهود الذاتية سباق الهجن - صورة أرشيفية


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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طالب صالح حميد رئيس نادى مضمار الهجن بطور سيناء بدعم مادى النادى مضمار الهجن بطور سيناء، مشيرا أن النادى ينظم كل المسابقات الهجن بطور سيناء من الجهود الذاتية.

ومن جانبه قال حميد سالم من قبيلة الجرارة والمشاركون فى مسابقات الهجن بسهل القاع، نطالب المحافظ بإنشاء استراحات تليق بالمشاركين فى السباق الذى يقام كل عام بمدينة طور سيناء ويبعد على المحافظة 45 كيلو، ولا توجد أى خدمات بمنطقة سهل القاع.

وأضاف رئيس نادى الهجن بطور سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تقدم بطالب إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يطالب فيه بدعم مادى لنادى الهجن بطور سيناء، ليتمكن من تنظيم مسابقات رياضة سباق الهجن.

ومن جانبه قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه جارى الانتهاء من مضمار الهجن بشرم الشيخ خلال احتفالات أكتوبر المقبل 2018.


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