رئيس القابضة للتشييد فى العراق لبحث فرص الشركات العامة بإعادة الإعمار





كتب عبد الحليم سالم

يشارك المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام فى زيارة الوفد المصرى لدولة العراق الشقيق.

وقال مصدر بالشركة لـ"اليوم السابع" إن المهندس محمود حجازى يدرس الفرص الخاصة بعمليات إعادة الإعمار خاصة فى مجالات التشييد والبناء فى البنية التحتية وإعادة تأهيل المرافق فى العراق بعد طرد داعش.

وأضاف أن الشركة القابضة لديها شركات قوية تعمل فى هذا المجال منها المقاولات المصرية مختار إبراهيم، والنصر العامة للمقاولات والعبد وايجيكو، لافتا أن الشركات مؤهلة للعمل هناك مما يساهم فى دعم موارد الشركة من النقد الأجنبى.