رئيس الحكومة التونسية: مهمتنا كمسئولين سياسيين جعل الاقتصاد يخلق فرص للعمل

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قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، "لقد حققنا نجاحًا على مستوى الانتقال الديمقراطى، إلا أن نجاحنا على مستوى الانتقال الاجتماعى والاقتصادى أقل".

وأضاف الشاهد - فى حوار أجراه مع قناة "إل سيه أى" الفرنسية، بمناسبة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى تونس - أن 40% من الشباب التونسى العاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، وردًا على سؤال حول الاحتجاجات الأخيرة فى تونس، وأوضح الشاهد أن ما عاشته تونس يدخل فى إطار الاحتقان الاجتماعى، معبرا عن تفهمه للشباب المحتج فى البلاد، وأضاف "نحن كمسؤولين سياسيين مهمتنا جعل الاقتصاد يخلق المزيد من فرص العمل".

ومن المقرر أن يصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى زيارة دولة إلى تونس، لمدة يومين، بدءا من اليوم الأربعاء، وهى زيارة الرسمية الأولى له للعالم العربى، وتعليقًا على ذلك أوضح الشاهد أن العلاقات السياسية بين تونس وفرنسا جيدة جدا، معتبرا أنه بالإمكان الدفع بالعلاقات الاقتصادية لتبلغ مستوى العلاقات السياسية.