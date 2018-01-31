رئيسة وزراء بريطانيا ردا على منتقديها: لست انهزامية وسأكمل المهمة





(رويترز)

تحدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى منتقديها الذين يدعونها إلى الاستقالة وقالت اليوم الأربعاء إنها ليست انهزامية وإن أمامها مهمة طويلة الأجل تسعى لإنجازها هى إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبى والإصلاح الداخلي.

وسئلت ماى عن الانتقادات فى الآونة الأخيرة لقيادتها والتقارير عن محاولة محتملة للإطاحة بها.

وقالت للصحفيين فى طريقها إلى الصين فى زيارة تتعلق بالتجارة "قلت لكم من قبل، أنا لست انهزامية وهناك مهمة طويلة الأجل ينبغى إنجازها".

وأضافت: "تلك المهمة تتعلق بالتوصل إلى أفضل اتفاق من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتعلق بضمان استعادة السيطرة على أموالنا وعلى قوانيننا وعلى حدودنا، وضمان أن نتمكن من توقيع اتفاقات تجارية فى باقى أنحاء العالم. وهى تتعلق أيضا بأجندتنا الداخلية".