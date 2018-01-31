رئيسة وزراء بريطانيا ردا على منتقديها: لست انهزامية وسأكمل المهمة

رئيسة وزراء بريطانيا ردا على منتقديها: لست انهزامية وسأكمل المهمةالأربعاء، 31 يناير 2018 07:07 ص
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى
(رويترز)
إضافة تعليق
تحدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى منتقديها الذين يدعونها إلى الاستقالة وقالت اليوم الأربعاء إنها ليست انهزامية وإن أمامها مهمة طويلة الأجل تسعى لإنجازها هى إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبى والإصلاح الداخلي.
وسئلت ماى عن الانتقادات فى الآونة الأخيرة لقيادتها والتقارير عن محاولة محتملة للإطاحة بها.
وقالت للصحفيين فى طريقها إلى الصين فى زيارة تتعلق بالتجارة "قلت لكم من قبل، أنا لست انهزامية وهناك مهمة طويلة الأجل ينبغى إنجازها".
وأضافت: "تلك المهمة تتعلق بالتوصل إلى أفضل اتفاق من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتعلق بضمان استعادة السيطرة على أموالنا وعلى قوانيننا وعلى حدودنا، وضمان أن نتمكن من توقيع اتفاقات تجارية فى باقى أنحاء العالم. وهى تتعلق أيضا بأجندتنا الداخلية".
إضافة تعليق
ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة.. النيابة واجهته بالتسجيلات وتعرض المكالمات على خبراء التليفزيون لفحصها.. متهمون يعترفون بتقديم الرشوة.. وقاضى المعارضات يجدد حبسه 15 يومًا
"3 دقات" حلقة جديدة فى مسلسل "أغانى عربية يقتبسها العالم".. فنانون عالميون يبدون هوسهم بالفن المصرى.. عمرو دياب أكثر من تم اقتباس أعماله.. "الليلة دوب" تحولت لليونانية.. والبداية كانت بفريد الأطرش وسعاد حسنى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة