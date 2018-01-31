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رئيسا جامعتى جنوب الوادي وسوهاج يفتتحان المؤتمر الدولى الثاني لأقسام النساء

الأربعاء، 31 يناير 2018 06:18 م
رئيسا جامعتى جنوب الوادي وسوهاج يفتتحان المؤتمر الدولى الثاني لأقسام النساء رئيس جامعة جنوب الوادى وجامعة سوهاج


قنا - هند المغربي
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افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر الثاني الدولي لأقسام النساء والتوليد لجامعات جنوب الصعيد الذي يعقد بالغردقة.

وفي كلمته أكد رئيس جامعة جنوب الوادي ، على ضرورة الاهتمام بصحة المرأة نظراً لدورها الكبير في المجتمع وأضاف أن جامعة جنوب الوادي ستشهد خلال الفترة القادمة افتتاح مستشفى خاصة بصحة المرأة. كما أشاد رئيس الجامعة بالحضور الكبير للمؤتمر من جانب أساتذة أمراض النساء والتوليد بالجامعات المصرية وشباب الباحثين والأطباء مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر الذي يحقق الفائدة لقطاع عريض من أهالي جنوب الصعيد وتحسين الخدمات الصحية بتلك المنطقة.

وأضاف الدكتور أحمد هاشم رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بطب جامعة جنوب الوادي والمستشفى الجامعي أن المؤتمر يتناول ٤٠ ورقة بحثية في مختلف مجالات علاج السيدات مثل الحقن المجهري وجراحة المناظير وأورام النساء والولادة الآمنة حيث قدم قسم التوليد وأمراض النساء بجامعة جنوب الوادي ٤ ورقات بحثية للدكتور احمد هاشم والدكتور عبد الناصر عبد الجابر والدكتور مصطفي خضري والدكتور محمد عبد الرحمن من أعضاء هيئة التدريس بقسم النساء والتوليد بطب قنا.


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