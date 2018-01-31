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ديمقراطيون يتهمون ترامب بالتساهل مع بوتين بعدم فرض عقوبات على روسيا

الأربعاء، 31 يناير 2018 01:09 ص
ديمقراطيون يتهمون ترامب بالتساهل مع بوتين بعدم فرض عقوبات على روسيا ترامب وبوتين


(رويترز)
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انتقد زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ تشاك شومر والسناتور بن كاردين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واتهموه بالتساهل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعدم فرض عقوبات جديدة على روسيا لمحاولاتها التدخل فى الانتخابات الأمريكية.

وقال شومر: "هذه عقوبات إلزامية. أقرها مجلس الشيوخ بواقع 97 صوتا مقابل اثنين. هو يتجاهلها ولا يطبقها".

وأضاف: "هذا تقصير شديد فى أداء الواجب من جانب الرئيس ترامب الذى يبدى تصميما أكبر على تقويض حكم القانون فى هذا البلد من مواجهة بوتين".


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