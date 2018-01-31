ديمقراطيون أمريكا يطالبون فيسبوك وتويتر بالتحقيق فى صلات روسية بحملات ضد جمهوريين





(رويترز)

طالب نائبان ديمقراطيان كبيران بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء شركتى فيسبوك وتويتر بالرد على تساؤلات بشأن ضلوع روسيا المحتمل فى حملات على وسائل التواصل الاجتماعى وحثا الجمهوريين على الكشف عن معلومات تزعم ارتكاب انتهاكات لسلطة المراقبة بمكتب التحقيقات الاتحادي.

وقالت السناتور ديان فاينستاين أكبر الأعضاء الديمقراطيين فى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ والنائب آدم شيف أكبر عضو ديمقراطى فى لجنة المخابرات بمجلس النواب إن الشركتين لم تقدما إجابات وافية حتى الآن.

وأضافا فى بيان مشترك "ليس واضحا من إجاباتكما ما إذا كنتما تعتقدان أن أيا من الحسابات المرتبطة بروسيا الضالعة فى حملة التأثير تلك انتهكت سياساتكما الخاصة بالمستخدمين ".

وتابعا قائلين "نكرر طلبنا أن تتخذا فورا خطوات ضرورية لكشف وتعطيل هذه الحسابات إذا تحققتما من أنها تنتهك سياساتكما الخاصة بالمستخدمين".