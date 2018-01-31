درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31/1/2018 بمحافظات مصر





كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

وسط الدلتا 11 18

الإسكندرية 14 18

بلطيم 12 17

مطروح 12 17

السلوم 10 16

سيوة 06 19

بورسعيد 11 18

دمياط 11 17

العريش 07 17

رفح 07 17

الإسماعيلية 07 19

السويس 08 20

رأس سدر 08 19

نخل 04 16

نويبع 14 21

طابا 07 19

كاترين 06 16

الطور 11 19

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 13 22

مرسى علم 14 23

الفيوم 09 19

بنى سويف 07 19

المنيا 06 19

أسيوط 05 19

سوهاج 06 20

قنا 06 21

الأقصر 06 22

أسوان 08 23

أبوسمبل 09 23

الوادى الجديد 06 19

شلاتين 14 25

ابو رماد 15 24

راس حدربة 16 23

حلايب 16 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 32

المدينة 11 23

الرياض 07 18

المنامة 14 20

أبوظبى 16 21

الدوحة 14 21

الكويت 06 19

دمشق 01 14

بيروت 12 17

عمان 03 13

القدس 04 13

غزة 10 18

بغداد 04 17

مسقط 19 23

صنعاء 04 22

الخرطوم 14 24

طرابلس 09 18

تونس 08 18

الجزائر 11 17

الرباط 07 16

نواكشوط 12 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة - 02 04

اسطنبول 04 11

اسلام اباد 08 21

نيودلهى 11 24

جاكرتا 24 31

بكين - 08 02

كوالامبور 22 33

طوكيو 01 08

أثينا 08 17

روما 09 13

باريس 03 10

مدريد 02 15

برلين 02 04

لندن 04 08

مونتريال - 14 - 08

موسكو - 12 - 01

نيويورك - 06 03

واشنطن - 07 03