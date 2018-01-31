حبس عاطل حاول تهريب 623 قرصا مخدرا داخل أحشائه بسجن شبين فى المنوفية





المنوفية _ محمد فتحى ومحمود شاكر

قررت نيابة بندر شبين الكوم بالمنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، والمستشار شريف عرفة، الذى باشر التحقيقات، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب الانتهاء من فترة حبسه فى الجناية الأولى "شروع فى قتل"، والتى تبلغ مدتها 5 سنوات، وذلك لمحاولته تهريب 623 قرصا مخدرا داخل أحشائه عن طريق أمبولات بخيط رفيع من الفم.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، من ضبط "أحمد محمد أبو زيد" 30 عاما، مسجون بسجن شبين الكوم، فى جناية شروع فى قتل، لمحاولته تهريب 623 قرصا مخدرا داخل أحشائه عن طريق أمبولات بخيط رفيع، وبمواجهته اعترف بإدخال المواد المخدرة بغرض بيعها داخل السجن، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.