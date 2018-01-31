حالة الطقس اليوم الأربعاء 31/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تستمر درجات الحرارة حول مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس باردًا وصحوا فى عموم المناطق، والرياح مُتقلبة الاتجاهات إلى شرقية مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس باردا بشكل لافت فى عموم المناطق.

ويتوقع تشكل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة لا سيّما فى البادية والسهول الشرقية، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صافٍ، وباردا نسبيا نهارا، وباردا بشكل واضح ليلاً، ويحتمل تشكل الصقيع فى بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.