جهاز المشروعات: توجيه 45% من تمويلاتنا لمحافظات الصعيد و60% للشباب

كشف جهاز المشروعات الصغيرة، أن 60% من التمويلات التى قدمها 2017 موجهه للشباب و45% لمحافظات الصعيد، معلنا اقتراب إقرار استراتيجية تنمية قطاع المشروعات.

وفى هذا الإطار كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استراتيجية تطوير القطاع التى نعمل عليها حالياً تركز علي ريادة الأعمال فالمشكلة حالياً ليست فى التمويل لكن فى وجود فكرة جيدة تصلح أن تكون نواة لمشروع، مشيرة إلى أن الاستراتيجية اقتربت من إقرارها حالياً من مجلس الوزراء.

وأضافت خلال ندوة للمجلس المصرى للتنمية المستدامة، إن الصندوق الاجتماعي للتنمية كان له بعض السلبيات لذا تم إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليحل محل الصندوق، وخلال السبعة أشهر الماضية منذ إطلاق جهاز المشروعات تم العمل على تحسين البيئة التشريعية وبالفعل تم الانتهاء من قانون للمشروعات وإرساله لمجلس الوزراء.

وأضافت أن القانون الجديد اشتمل على تعريف موحد للمشروعات الصغيرة على أن يتم تعميم التعريف لكل الجهات المعنية بالقطاع فى مصر، مشيرة إلى أنه حالياً يوجد أكثر من تعرف للمشروعات ويشتمل القانون الجديد مزيا كبيرة سنكشفها بعد الموافقة على القانون.

وأشارت إلى أنه تم تدريب4 آلاف متدرب خلال أربعة أشهر مضت منهم 12% أقاموا مشروعات، ولأول مرة نسبة السيدات تتخطى 51% من حيث التمويل وهى نسبة مرتفعة مقارنة بأي وقت سبق وفى محافظة الوادي الجديد بلغت التمويلات المقدمة للسيدات 64% .

وكشفت أن الصعيد يستحوذ علي 45% ونسبة تمويل مشروعات الشباب 60% من ما تم تقديمه خلال العام الماضى مشيرة إلى أن حجم التمويلات التى قدمها الجهاز تخطت 5.3 مليار جنيه.