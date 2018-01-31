جامعة الأزهر: لا نية لتأجيل موعد الفصل الدراسى الثانى فى كل الكليات





كتبت هند مختار

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتأجيل موعد الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى بكليات جامعة الأزهر حتى منتصف فبراير المقبل، تواصل المركز مع الجامعة التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وقال المركز، إن الجامعة أكدت فى ردها على سؤاله حول الأنباء المتردة بشأن موعد الدراسة، أنه لا نية لتأجيل الدراسة بالفصل الدراسى الثانى فى كليات الأزهر، ‏وأنها ستنطلق فى موعدها المحدد يوم السبت 3 فبراير 2018.

وناشدت جامعة الأزهر كل وسائل الإعلام تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع المركز الإعلامى بالجامعة، لتجنب نشر أخبار غير صحيحة ‏قد تؤدى لبلبلة الرأى العام والتأثير سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.