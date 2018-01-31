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تنمية الصادرات: 97.8% نسبة تغطية اكتتاب البنك بالمرحلة الأولى

الأربعاء، 31 يناير 2018 09:00 م
تنمية الصادرات: 97.8% نسبة تغطية اكتتاب البنك بالمرحلة الأولى البنك المصرى لتنمية الصادرات


كتب هانى الحوتى
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أعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن تغطية اكتتاب قدامى المساهمين فى أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.728 مليار جنيه إلى 2.728 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه لعدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بنسبة 97.8% للمرحلة الأولى.
 
وأضاف البنك، فى بيانه للبورصة المصرية، أنه سيتم طرح باقى الأسهم التى لم يتم الاكتتاب بها والبالغ عددها 2.196 مليون سهم للاكتتاب بالمرحلة الثانية دون التقييد بنسب الاكتتاب، منوهة إلى أنه فى حال تجاوز الاكتتاب فى الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية، وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن يرد البنك المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب خلال أسبوع.

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