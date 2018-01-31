تنفيذ حملة لإزالة أبنية مخالفة بمنطقة أرض اللواء





كتب سيد الخلفاوى

نفذت الاجهزة التنفيذية بحي العجوزة، برئاسة اللواء جمال الشبكشي حملة مكبره بمنطقة أرض اللواء بقيادة زينهم إدريس نائب رئيس الحى، تم خلالها إزالة أعمدة خرسانية مخالفة وقت صبها بشارع المحدة من شارع الطريق الأبيض وكذلك إزالة سقف مخالف بعقار بشارع شمال المحور وإزالة أسوار تم بنائها بدون تصريح بشارع الطريق الأبيض وشارع النخيل من يمين المحور.