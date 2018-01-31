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تنفيذ حملة لإزالة أبنية مخالفة بمنطقة أرض اللواء

الأربعاء، 31 يناير 2018 08:48 م
تنفيذ حملة لإزالة أبنية مخالفة بمنطقة أرض اللواء إزالة عقارات مخالفة


كتب سيد الخلفاوى
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نفذت الاجهزة التنفيذية بحي العجوزة،  برئاسة اللواء جمال الشبكشي حملة مكبره بمنطقة أرض اللواء بقيادة زينهم إدريس نائب رئيس الحى،  تم خلالها إزالة أعمدة خرسانية مخالفة وقت صبها بشارع المحدة من شارع الطريق الأبيض وكذلك إزالة سقف مخالف بعقار بشارع شمال المحور وإزالة أسوار تم بنائها بدون تصريح بشارع الطريق الأبيض وشارع النخيل من يمين المحور.

 
كما تم عمل حملة نظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمع القمامة بشارع سلامة الراضى والطريق الأبيض وشاوع مدارس القدس والعقاد وأعلي الطريق الدائري مع محور 26 يوليو وكذلك تم رفع الإشغالات من شارع الطريق الأبيض و أعلي سلم المشاة بجوار كوبري أرض اللواء
 
 
 

 


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ارض اللواء

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