تنظيم قافلة سكانية شاملة بالمنتزه شرق الإسكندرية





الإسكندرية - جاكلين منير

نظم حى المنتزه أول شرق الإسكندرية قافلة سكانية شاملة تحت إشراف اللواء خالد حسن مرسى رئيس الحى، وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة التنمية المحلية وبتواجد إدارات الحى المعنية.

كما تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتم خلالها الكشف على 175 حالة باطنة أطفال، و48 حالة تنظيم أسرة، وتم التحليل لـ153 حالة لفيروس "سى".

من جهة أخرى، تم استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات وتوفير سيارة الكهرباء التابعة للحى، وصيانة أعمدة الإنارة بالمنطقة، وسيارة النافور كما تم تطهير مطابق الصرف الصحى وشنايش صرف الأمطار.