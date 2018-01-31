"تنظيم الاتصالات": 26 منطقة فى مصر متضررة من تغطية شبكات المحمول الثلاثة (صور)





كتبت نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد

قال المهندس حسام صقر، رئيس الإدارة المركزية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملموسا فى مستوى خدمات وشبكات الهواتف المحمول بكل المناطق.

وأضاف "صقر"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب نضال السعيد، لبحث تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن "تقييم أداء الشبكات وشركات المحمول"، أن التقارير الأخيرة لتقييم مستوى الخدمات الصوتية على شركات المحمول، رصدت وجود انتهاكات فى بعض الشركات، إذ تم رصد 12 منطقة متضررة من تغطية شركة أورنج، و7 مناطق متضررة من تغطية فودافون، و7 متضررة من تغطية اتصالات، وتم إخطار الشركات بهذه المناطق وفقا للائحة الجزاءات.

وتابع رئيس الإدارة المركزية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كلمته فى الاجتماع بالقول، إنه بالنسبة لتقييم خدمات البيانات فإنها مقبولة لدى شركات المحمول، وفيما يتعلق بتغطية الجيل الرابع "4G" فإن الشركات ملزمة بتغطية 50% من أكبر 11 مدينة خلال عام من المرحلة الأولى للرخصة، وتقدمت 3 شركات بالفعل بما يفيد تنفيذها لهذا الالتزام، وهى فودافون واتصالات وwe، إلا أن "أورنج" تتحدث عن كونها حققت الالتزام، لكنها لم تتقدم بأى مستند يفيد ذلك، وسيتم منحها مهلة وإلا سيتم فرض عقوبات عليها.

وأكد المهندس حسام صقر، أن الجهاز القومى اتخذ الإجراءات اللازمة على الفور بمجرد توقف الخدمة الصوتية لشركة "فودافون" يوم 3 يناير الماضى، وتبين أن سبب الأمر خطأ بشرى أدى لتوقف الخدمة لدى مليونى مواطن، وقد استدعى الجهاز مسؤولى الشركة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة منعا للتوقف وتكرار الخطأ مجددا.