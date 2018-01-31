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الأربعاء، 31 يناير 2018 08:41 م
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تفعيل إدارة الأزمات والكوارث وإنشاء فروع بكليات جامعة بنى سويف

الأربعاء، 31 يناير 2018 08:33 م
تفعيل إدارة الأزمات والكوارث وإنشاء فروع بكليات جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف


بنى سويف - أيمن لطفى
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أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، على ضرورة تفعيل إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بالجامعة، والعمل على إنشاء إدارات متخصصة بكل كلية ومعهد .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف ونواب رئيس الحامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس .

وأشار منصور حسن خلال اللقاء اليوم إلى ضرورة توفير وسائل الأمن والسلامة ووسائل الوقاية من الحرائق وعمل الصيانة الدورية لها بشكل مستمر فضلا عن متابعة عقود الصيانة للمصاعد بكافة منشآت الجامعة حرصا على سلامة العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمترددين على تلك الأماكن .

 


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